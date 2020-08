A 5 anni salva la sua mamma chiamando il numero riportato sull’ambulanza giocattolo (Di venerdì 28 agosto 2020) A cinque anni salva la vita della sua mamma, chimando prontamente il numero di emergenza riportato sull’ambulanza giocattolo. Accade in Inghilterra dove Josh, un piccolo cittadino di Telford nello Shropshire, ha ricevuto un elogio ufficiale dalla polizia. A riportare la notizia è la BBC. Vedendo la madre priva di sensi il bambino ha chiamato il 112, numero di emergenza europeo che lo ha messo in contatto con un agente di polizia. Il piccolo aveva letto il numero sul lato della sua autoambulanza giocattolo.Gli agenti, una volta giunti presso l’abitazione della famiglia, hanno trovato Josh e suo fratello minore, con la mamma che giaceva priva di sensi sul pavimento, dopo essere entrata in coma ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : A 5 anni salva la sua mamma chiamando il numero riportato sull’ambulanza giocattolo - LaStampa : Un bambino di 6 anni salva un raro esemplare di riccio albino @fulviocerutti - SkyTG24 : #Napoli: carabiniere salva bimbo di 10 anni che non riusciva a respirare - vagodioz : RT @HuffPostItalia: A 5 anni salva la sua mamma chiamando il numero riportato sull’ambulanza giocattolo - GloriaLizzi : RT @HuffPostItalia: A 5 anni salva la sua mamma chiamando il numero riportato sull’ambulanza giocattolo -