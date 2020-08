Usa 2020:Noem,principi America a rischio (Di giovedì 27 agosto 2020) WASHINGTON, 27 AGO - "I principi fondanti dell'America sono sotto attacco": cosi' Kristi Noem, governatrice della South Carolina, ha aperto la terza serata della convention repubblicana. "Ci sono ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

dellorco85 : 'Se in Usa i morti non saranno più di 100mila avremo fatto un buon lavoro.' (Trump, 30 marzo 2020) Oggi negli Stat… - SkyTG24 : Usa 2020, Melania Trump: “Mio marito Donald vuole solo il bene dell’America” - MediasetTgcom24 : Usa 2020, Melania Trump: non attacco i rivali per non dividere il Paese #melaniatrump - GoodMorningIT : Usa, si riaccende la tensione razziale | La minaccia di #Erdogan | Il piano-Macron per il Libano | La #scuola divid… - osannacremonesi : RT @dellorco85: 'Se in Usa i morti non saranno più di 100mila avremo fatto un buon lavoro.' (Trump, 30 marzo 2020) Oggi negli Stati Uniti… -