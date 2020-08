UFC NEWS 27 agosto 2020: le ultime notizie dal mondo UFC (Di giovedì 27 agosto 2020) UFC NEWS aggiornate al 27 agosto 2020. Dopo le numerose NEWS della scorsa settimana, anche questa settimana ripercorreremo le maggiori novità dal mondo UFC. Infatti, anche negli ultimi giorni, sono tante le NEWS, le indiscrezioni e le ufficialità provenienti dalla famosa promotion americana. Questa settimana è tra l’altro molto importante per il panorama delle MMA italiane. Infatti nella card del week-end tornerà in azione il nostro connazionale Alessio “Manzo” Di Chirico contro Cummings. Il match non farà parte della main card, sarà nella card preliminare, ma sarà ugualmente visibile grazie a DAZN (a partire dalla mezzanotte di sabato). Una card tutta da seguire, con un main event molto interessante nei pesi massimi ... Leggi su sport.periodicodaily

