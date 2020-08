Svolta espansiva Fed: l’obiettivo ora è un’inflazione «media» al 2% (Di giovedì 27 agosto 2020) La Banca centrale Usa adotta una nuova strategia che si tradurrà in una politica monetaria strutturalmente più espasiva, e per periodi più lunghi, rispetto a quella prevedibile fino a oggi Leggi su ilsole24ore

sole24ore : Svolta espansiva Fed:?l’obiettivo ora è un’inflazione «media» al 2% - paoloangeloRF : Svolta espansiva Fed:?l’obiettivo ora è un’inflazione «media» al 2% @sole24ore - Italia_Notizie : Svolta espansiva Fed:?l’obiettivo ora è un’inflazione «media» al 2% - Gardella90 : RT @sole24ore: Svolta espansiva Fed:?l’obiettivo ora è un’inflazione «media» al 2% - stroma62 : Svolta espansiva Fed:?l’obiettivo ora è un’inflazione «media» al 2% @sole24ore -

Ultime Notizie dalla rete : Svolta espansiva

Il Sole 24 ORE

La Fed modifica i propri obiettivi di politica monetaria. In occasione del Simposio di Jackson Hole - quest’anno tenuto, in realtà, in streaming a causa dell’epidemia - la banca centrale Usa ha annunc ...Come opera la funzione di salvataggio delle Banche Centrali? Come farà la BCE a salvare i bilanci pubblici, se le operazioni sul secondario non basteranno? Perché le Banche Centrali stanno considerand ...