SCIENZA: LA MELATONINA AIUTA A FAR DORMIRE I BAMBINI CON COMMOZIONE CEREBRALE. (Di giovedì 27 agosto 2020) I BAMBINI corrono sempre e fanno casino. Purtroppo, questo a volte si traduce in lesioni, come commozioni cerebrali. Gli scienziati hanno scoperto che molti BAMBINI soffrono di disturbi del sonno e stanchezza dopo aver subito una COMMOZIONE CEREBRALE, ma come possiamo AIUTArli? Un nuovo studio dell'Università del Queensland ha scoperto che la MELATONINA potrebbe AIUTAre i BAMBINI a DORMIRE meglio.La COMMOZIONE CEREBRALE è una lesione CEREBRALE traumatica. È molto facile ferirsi in questo modo. Un semplice scivolamento e caduta può provocare una COMMOZIONE CEREBRALE, oltre a sbattere la testa su un ramo o ... Leggi su eyesbio

