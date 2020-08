Rosa Pietra Stella: Ivana Lotito, "Amo esplorare il femminile in tutte le sue sfumature" (Di giovedì 27 agosto 2020) Al Giffoni Film Festival l'attrice pugliese presenta il nuovo film che la vede protagonista nei panni di una madre coraggio. Il futuro? Donne coraggione e lontane dai clichè, a partire dalla serie Sky Romulus. A Giffoni dove nei giorni scorsi ha presentato nella categoria over 18 il suo secondo film da protagonista - il primo era stato Hotel Meina di Carlo Lizzani - vorrebbe tornarci per godersi l'energia vulcanica del pubblico composto principalmente da ragazzi, "magari senza Covid! Si percepiva che era un'edizione diversa dal solito". Il grande publico ha imparato a conoscerla come l'Azzurra di Gomorra, moglie di Genny Savastano, ma prima ancora per Ivana Lotito c'era stata la fiction rai Terra Ribelle e il ruolo della fidanzata di Checco Zalone in Cado dalle nubi. In attesa di rivederla il prossimo autunno in ... Leggi su movieplayer

