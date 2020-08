Roma, i (troppi) convocati di Fonseca per il ritiro: presente Pedro, ma anche Florenzi, Olsen e Schick (Di giovedì 27 agosto 2020) Il club giallorosso ha reso noto l'elenco dei giocatori, compresi gli esuberi e alcuni primavera, che faranno parte del raduno a Trigoria Leggi su 90min

paol_2911 : RT @djanghuez: “Perdono tutti e a tutti chiedo perdono. Va bene? Non fate troppi pettegolezzi.” Scritto sul suo “Dialoghi con Leucó” la not… - NapoletanoFier1 : RT @Poesiaitalia: “Perdono tutti e a tutti chiedo perdono. Va bene? Non fate troppi pettegolezzi.” Pavese si suicidò assumendo una massicc… - Poesiaitalia : RT @Poesiaitalia: “Perdono tutti e a tutti chiedo perdono. Va bene? Non fate troppi pettegolezzi.” Pavese si suicidò assumendo una massicc… - nicolettagiust1 : RT @alexchicchi: «Perdono tutti e a tutti chiedo perdono. Va bene? Non fate troppi pettegolezzi» Nella stanza 346 dell'hotel Roma a Torino… - raffamelzi : RT @djanghuez: “Perdono tutti e a tutti chiedo perdono. Va bene? Non fate troppi pettegolezzi.” Scritto sul suo “Dialoghi con Leucó” la not… -