Referendum, con il "Sì" vince solo la Meloni (Di venerdì 28 agosto 2020) Se - come gran parte degli indicatori direbbero - la riforma costituzionale che taglia i parlamentari da 945 a 600 dovesse essere approvata dal Referendum del prossimo 21 settembre, il giorno dopo ci sarebbe un solo leader politico in grado di festeggiare: Giorgia Meloni. La sola forza politica che con quel taglio e le percentuali che oggi assegnano i sondaggi di opinione potrebbe aumentare rispetto ad oggi la propria consistenza parlamentare è infatti Fratelli di Italia, che è in grado quasi di raddoppiare rispetto ad oggi la propria rappresentanza parlamentare. Tutte le altre forze politiche non riuscirebbero invece a portare in Parlamento l'attuale squadra di rappresentanti: per alcuni ci sarebbe una vera e propria strage di eletti, per altri un pizzico meno ma tutti comunque dovrebbero rinunciare a qualcuno che oggi ...

