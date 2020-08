Recensione Tenet: Nolan regala il perfetto ritorno in sala (Di giovedì 27 agosto 2020) Ecco la nostra Recensione di Tenet, l’ultimo film di Nolan che condensa esercizio di forma e cinematografia per regalare al pubblico la risposta adatta all’hype creato in due anni di attesa e che ha sancito la riapertura di più di 700 sale italiane nel modo più spettacolare possibile TITOLO ORIGINALE: Tenet. GENERE: thriller, fantascienza. NAZIONE: Stati Uniti. REGIA: Christopher Nolan. CAST: John David Washington, Robert Pattinson, Kenneth Branagh, Elizabeth Debicki. DURATA: 150 min. DISTRIBUTORE: Warner Bros. USCITA: 26 agosto 2020. Il film che tutti stavamo aspettando è finalmente arrivato nelle sale. Tenet ha per mesi simboleggiato, per noi appassionati di cinema, un faro in mezzo al buio. Data l’emergenza sanitaria e le ... Leggi su tuttotek

tuttoteKit : Recensione #Tenet: Nolan regala il perfetto ritorno in sala #ChristopherNolan #JohnDavidWashington #KennethBranagh… - foto_nerd : Uscito nelle sale da pochissimo, Tenet è un film che ci pone davanti a più sfide particolari: la comprensione, la r… - SimonaCroisette : RT @ziogregorin_: recensione breve di Tenet: - infoitcultura : Tenet - La recensione senza spoiler - Mauxa : Recensione del film #Tenet: #ChristopherNolan ironizza sui generi -