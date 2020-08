Putin pronto a inviare l’esercito in Bielorussia. E avverte Conte: “Non si intrometta” (Di giovedì 27 agosto 2020) Roma, 27 ago – Vladimir Putin, su richiesta di Lukashenko, ha deciso di formare “una riserva di agenti delle forze dell’ordine che possono andare in Bielorussia, anche se al momento non ce n’è bisogno”. Questo significa che la Russia “non è indifferente a ciò che sta accadendo in Bielorussia che è il Paese a noi più vicino”. E’ quanto dichiarato dal leader del Cremlino in un’intervista trasmessa dal canale tv Rossija 1. Le forze russe “non saranno inviate finché gli estremisti non cominceranno ad appiccare il fuoco ad auto e case. Partiamo dal presupposto che tutti i problemi in Bielorussia saranno risolti pacificamente. In generale la situazione si sta stabilizzando”, ha poi specificato Putin. Il ... Leggi su ilprimatonazionale

