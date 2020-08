Prima il testo e poi la musica (Di giovedì 27 agosto 2020) Non siamo diventati migliori, è un fatto. Non ce n’erano i presupposti, va detto, ma non abbiamo neanche agito perché ciò avvenisse, anche dovendo andare contro ogni logica. Succede. Uno è una merda, una merda incastrata dentro una routine che la pandemia del Covid19 manda all’aria, tipo quella che ti si infila nel carrarmato degli anfibi un giorno in cui non c’è neanche una pozzanghera nella quale cercare di pulirli, di colpo vive una situazione nella quale la sua scala di valori vacilla, viene messa costantemente in dubbio, viene addirittura negata, entra in una sorta di trance meditativa, poi però la normalità torna a affacciarsi, diventa non dico di nuovo presente, ma quantomeno intuibili, e uno torna a essere la merda di Prima, forse anche peggio, perché ha i fatti degli ultimi ... Leggi su optimagazine

