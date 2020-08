PRES LOVISA: “GRAZIE DI CUORE A TUTTI! PRONTI PER LA NUOVA STAGIONE” (Di giovedì 27 agosto 2020) “Al termine di questa giornata di festa, ci tengo a ringraziare di CUORE tutti – e sono tanti, tantissimi – per avermi dedicato un pensiero per il compleanno. Di persona, al telefono oppure sui social e siti. Questa dimostrazione di affetto non è mai scontata, mi inorgoglisce e dà ulteriore impulso per cercare di migliorare sempre più il nostro Pordenone, un progetto che si sviluppa a 360 gradi. Con tutta la società – fatta di professionisti di alti valori umani e grandi competenze – stiamo lavorando forte per la NUOVA stagione, in cui speriamo in primis di tornare a giocare davanti ai nostri tifosi ed essere ancora protagonisti di un campionato difficile come la prossima Serie B. Pensate, esattamente un anno fa debuttavamo in Cadetteria battendo 3-0 il Frosinone, oggi abbiamo ancora negli occhi ... Leggi su udine20

Finisce in semifinale la corsa playoff del Pordenone. Al 'Nereo Rocco' di Trieste i friulani soccombono (0-2) al Frosinone e dicono addio al sogno Serie A. Così il presidente Mauro Lovisa ai microfoni ...

