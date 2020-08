Perdonanza: attiva piattaforma web per la prenotazione dei braccialetti per il 28 agosto (Di giovedì 27 agosto 2020) L'Aquila - attiva dalle 9, la piattaforma per prenotare i “braccialetti” che consentiranno di poter accedere all’area di Collemaggio il 28 agosto, in forme differenziate. Il link sarà reperibile sulla pagina iniziale del sito della Perdonanza celestiniana, www.Perdonanza-celestiniana.it . Lo rende noto il Comitato Perdonanza. Si potranno prenotare i braccialetti gialli per percorrere viale Collemaggio e guardare i gruppi storici in costume (circa 250 figuranti), schierati sul viale stesso, per poi uscire da via Caldora, o i braccialetti verdi che permetteranno, oltre che di vedere i gruppi storici su viale di Collemaggio, anche di sedersi davanti alla basilica per la funzione religiosa delle 19. I possessori del ... Leggi su abruzzo24ore.tv

