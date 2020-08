Nilufar Addati: “Troppa spensieratezza”, ecco come ha preso il virus (Di giovedì 27 agosto 2020) Nilufar Addati è a Napoli, momenti indimenticabili prima e dopo la vacanza Nilufar Addati, è ritornata dalla Sardegna ed è andata diretta a Napoli, la sua città. La ragazza era del tutto inconsapevole di essere positiva al coronavirus. In Sardegna ha trascorso delle vacanze indimenticabili, è stato per lei il periodo più bello degli ultimi mesi anche se è durato poco.Soprattutto dopo la quarantena da marzo a giugno ne aveva bisogno, però è ritornata con l’amaro in bocca. Una volta giunta a casa ha deciso di sottoporsi al test ed ha scoperto di essere positiva. D’altronde non poteva che essere così, dato che le persone con le quali ha trascorso i giorni di festa e vacanza hanno fatto il tampone e hanno scoperto di essersi ... Leggi su kontrokultura

