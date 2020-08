Nasce Bookdealer, primo e-commerce per librerie indipendenti (Di giovedì 27 agosto 2020) Librerie indipendenti alla riscossa. Dopo gli ottimi risultati ottenuti durante il lockdown con la consegna dei libri a domicilio, arriva oggi Bookdealer, il primo e-commerce in Italia studiato per integrare con il servizio a domicilio il lavoro delle librerie indipendenti riunite all’interno di un’unica piattaforma. Il progetto – che ha come obiettivo quello di porsi come alternativa ad Amazon -nasce dall’idea di Leonardo Taiuti (editore di Black Coffee), Mattia Garavaglia (libraio della Libreria Golem di Torino), Daniele Regi e Massimiliano Innocenti. Leggi su dire

