Medal of Honor: Above and Beyond, dai creatori di Titanfall e Apex Legends, stupisce in un nuovo trailer (Di giovedì 27 agosto 2020) La storica serie di Medal of Honor è pronta a tornare con un capitolo sicuramente diverso dal solito ma potenzialmente imperdibile per chi possiede i visori VR della famiglia Oculus.Medal of Honor: Above and Beyond per il momento è infatti un'esclusiva Oculus e verrà lanciata entro la fine di quest'anno. Si tratta di un progetto potenzialmente molto convincente che ha le carte in regola per lasciare il segno nell'universo della realtà virtuale.Il nuovo trailer presentato da Respawn Entertainment (Titanfall, Apex Legends e Star Wars Jedi: Fallen Order) è probabilmente uno dei momenti più interessanti e riusciti della Gamescom Opening Night Live.Leggi altro... Leggi su eurogamer

GamingTalker : Medal of Honor Above and Beyond, ecco il gameplay trailer e della storia del nuovo gioco VR di Respawn… - GGalaxyit : #gamescom2020 #RespawnEntertainment ci illustra in uscita un guerriglioso Medal of Honor Above or Beyond. #moh… - GameIndustry_IT : Medal of Honor - Il nuovo capitolo presente alla Gamescom - ErvEsteban : @nymptw El Medal of honor la sube uwu - Asgard_Hydra : Medal of Honor: domani l'annuncio del nuovo capitolo | Game Division -