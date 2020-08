Mattino: Demme potrebbe lasciare Napoli (e aprire le porte all’arrivo di Veretout) (Di giovedì 27 agosto 2020) potrebbe essere in bilico il futuro di Demme a Napoli. Il Mattino parla di offerte per il centrocampista provenienti da Roma, Fiorentina, Torino e dall’estero. La sua cessione potrebbe aprire le porte all’arrivo di Jordan Veretout. “Attenzione all’operazione che può portare all’addio di Demme: piace a Roma, Fiorentina e Torino ma anche all’estero. È una cessione strategica, che servirebbe a far spazio a Jordan Veretout che, come raccontato da tempo, è uno dei chiodi fissi del Napoli. Il suo agente, Mario Giuffredi, sarà qui nelle prossime ore con l’obiettivo di chiarire il caso Hysaj: perché se non rinnova davvero ... Leggi su ilnapolista

Inviato a Castel di Sangro Quando c'è in giro Mino Raiola, nessuno è mai sicuro di niente. Quindi escludendo che sia piombato nel quartier generale del Napoli per un semplice affettuoso saluto a Manol ...

Diego Demme si è distinto come uno dei migliori del girone di ritorno del Napoli. La gestione Gattuso prevedeva un mediano come lui e dal suo arrivo è risultato praticamente fondamentale agli schemi t ...

