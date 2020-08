Louisiana, prima vittima dell’uragano Laura: muore ragazza di 14 anni (Di giovedì 27 agosto 2020) In Louisiana si sta abbattendo l’uragano Laura, spaventando la popolazione americana: arriva oggi la prima vitta del tornado, una ragazza di 14 anni L’incubo uragani torna a spaventare l’America, precisamente la Lousiana. Infatti in questi giorni si sta abbattendo sullo stato americano l’uragano Laura, che ha fatto registrare la velocità di vento maggiore nella storia degli USA, superando anche il distruttivo uragano Katrina del 2005. Fino ad oggi non si erano registrati gravi danni, ma poche ore fa arriva la notizia della prima vittima provocata dal tornado. A perdere la vita è una ragazza di 14 anni di Leesville, in Louisiana. La ... Leggi su bloglive

