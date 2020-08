Le bugie inutili e la vera vergogna (Di giovedì 27 agosto 2020) Alessandro Sallusti E alla fine arrivò la verità ufficiale: Flavio Briatore ha una malattia che l'ha portato al ricovero, alla quale si è aggiunta la positività al Covid E alla fine arrivò la verità ufficiale: Flavio Briatore ha una malattia che l'ha portato al ricovero, alla quale si è aggiunta la positività al Covid. Lui e i medici sono dovuti arrivare ad ammettere la prima verità - che sarebbe dovuta rimanere riservata come per ogni cittadino - per allentare un attacco mediatico sì violento e ingiustificato, ma anche figlio del fatto che troppi, nel mondo Billionaire, hanno voluto negare con forza la seconda, contro ogni evidenza. Sì, Briatore è positivo al Coronavirus, come lo sono stati e lo sono migliaia di italiani vip e non vip. E allora? Ci voleva tanto a dirlo? Che mai ci sarà ... Leggi su ilgiornale

Dalla sardina Santori al costituzionalista Tesauro: referendum, ecco chi dice bugie sul rapporto tra numero di eletti e di cittadini

In questi giorni di dibattito sul taglio dei parlamentari, il refrain di politici, costituzionalisti e giornali schierati contro il referendum è sempre lo stesso: “Se vincerà il Sì, l’Italia avrà il r ...

