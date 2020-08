“Lavora solo perché stava con Belen”. Boom! L’ex Amici non le manda a dire e ‘distrugge’ Stefano De Martino (Di giovedì 27 agosto 2020) Mentre Stefano De Martino si prepara a condurre il celebre Festival di Castrocaro l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, Valerio Pino, ha rilasciato un’intervista a Nuovo tv in cui ha attaccato l’ex marito di Belen Rodriguez. Dopo aver messo da parte la sua carriera da ballerino, De Martino ha debuttato come conduttore prima nel programma Rai ”Made in Sud”, poi al Festival di Castrocaro (lo scorso anno lo aveva condotto insieme a Belen). L’ex ballerino di Amici aveva scatenato una bufera quando aveva raccontato di relazioni che avvenivano dietro le quinte di Amici: “Ho fatto sesso nei camerini”, aveva raccontato il ballerino, che anni fa era amatissimo da pubblico, ma che era stato allontanato da Maria De Filippi per “cattiva ... Leggi su caffeinamagazine

