Katy Perry e Orlando Bloom sono diventati genitori, è nata Daisy Dove (Di giovedì 27 agosto 2020) Katy Perry e Orlando Bloom sono finalmente diventati genitori. L'attesa è finita e la piccola Daisy Dove è nata poche ore fa. A dare l'annuncio non sono stati però mamma e papà bensì l'Unicef, di cui ... Leggi su tgcom24.mediaset

unbelrumore : Adoro il nome della figlia di Katy Perry e Orlando Bloom ?????? - gonzabonza : RT @maniconio: Katy Perry quando si presenterà dal dottore in ospedale per il parto cesareo - Trash4Hunter : Katy Perry e Orlando Bloom a partire da oggi - CieliSereni : RT @ninakreuz: È nata la figlia di Katy Perry e Orlando Bloom e, in occasione della nascita, i genitori hanno donato all’Unicef una somma i… - reginajesss : RT @_valslife: è nata la bimba di orlando bloom e katy perry e per festeggiare la sua nascita hanno aperto una pagina di donazioni unicef p… -

Ultime Notizie dalla rete : Katy Perry Katy Perry e la depressione: «Mi vergognavo di prendere i farmaci» Vanity Fair Italia È nata la figlia di Katy Perry e Orlando Bloom: si chiama Daisy Dove

Katy Perry e Orlando Bloom hanno accolto la loro bambina! La cantante e l'attore lo hanno rivelato attraverso l'UNICEF, perché entrambi sono ambasciatori del Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia, ...

Katy Perry e Orlando Bloom genitori: è nata Daisy Dove, la foto su Instagram

Katy Perry e Orlando Bloom sono diventati genitori. La cantante americana ha dato alla luce la piccola Daisy Dove, prima figlia della coppia. L’annuncio della nascita è arrivato su Instagram, con una ...

Katy Perry e Orlando Bloom hanno accolto la loro bambina! La cantante e l'attore lo hanno rivelato attraverso l'UNICEF, perché entrambi sono ambasciatori del Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia, ...Katy Perry e Orlando Bloom sono diventati genitori. La cantante americana ha dato alla luce la piccola Daisy Dove, prima figlia della coppia. L’annuncio della nascita è arrivato su Instagram, con una ...