Juve, non solo McKennie: ora Bellerin o Dest (Di giovedì 27 agosto 2020) TORINO - La campagna acquisti della Juve non si fermerà a Weston McKennie . Certo, la priorità rimane vendere, vendere, vendere. Però le richieste di Andrea Pirlo ci sono e sono chiare, l'obiettivo è ... Leggi su corrieredellosport

forumJuventus : GdS- Lichtsteiner: 'Pirlo vincerà come Zidane. La Juve è meravigliosa, 7 anni lì ne valgono venti in un altro club.… - forumJuventus : GdS: 'Pirlo a muso duro. Il successore di Sarri non usa giri di parole, sceglie una strategia di comunicazione semp… - GoalItalia : Cavani dice no alla Juventus: pesa il passato a Napoli ??[?? Sky Sport] - ChristosTheodo2 : @Sgrosalv80 @PresMoratti Quando un Juve non ci arriva ci arriva Esopo ???? - EmanuelSabatin3 : RT @gennyperr: 'Juve? No grazie. Non tradisco Napoli' Edison #Cavani (SkySport) L'aveva detto già tre anni fa, per lui in Italia esiste un… -