Italia | i convocati di Mancini | prima volta per Bastoni | Locatelli e Caputo

Il commissario tecnico dell'Italia ha diramato la lista dei convocati per le partite di Nations League Roberto Mancini, commissario tecnico dell'Italia, ha diramato la lista dei convocati per le partite di Nations League contro Bosnia (il 4 settembre a Firenze) e Olanda (il 7 settembre ad Amsterdam). prima convocazione in Nazionale per Alessandro Bastoni, Manuel Locatelli e Francesco Caputo. Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino); Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Mattia Caldara (Atalanta), Giorgio Chiellini (Juventus),

