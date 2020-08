Incendi boschivi, oggi 16 richieste d’intervento aereo: 5 dalla Sicilia, 4 dalla Calabria (Di giovedì 27 agosto 2020) Prosegue anche oggi l’impegno dei Canadair e degli elicotteri della flotta aerea dello Stato, coordinati dal Dipartimento della Protezione Civile: anche oggi, gli equipaggi sono stati impegnati dalle prime luci del giorno nelle operazioni di spegnimento dei numerosi Incendi boschivi per cui si è reso indispensabile il supporto aereo alle operazioni svolte dalle squadre a terra e dai velivoli regionali. Secondo i dati disponibili alle ore 19.30, sono 16 le richieste di concorso aereo ricevute dal Centro Operativo aereo Unificato (COAU) del Dipartimento, di cui 5 dalla Sicilia, 4 dalla Calabria, 3 dal Lazio, 2 dall’Abruzzo, una ... Leggi su meteoweb.eu

