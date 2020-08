Il mercato dell’Inter riparte da Conte (Di giovedì 27 agosto 2020) I tempi dubbi sulla permanenza di Conte ormai sono finiti. Il tecnico salentino resterà ancora all’Inter. Nel summit decisivo per la permanenza di Conte sono state decise le nuove direttive per il mercato dell’Inter: pochi colpi eclatanti, meno pressione in ottica vittoria e maggiore condivisione. Nella giornata di ieri i vertici di casa Inter si sono nuovamente incontrati. L’argomento è stato nuovamente il calciomercato. La società nerazzurra non ha trovato ancora un’intesa con la Fiorentina per quanto riguarda le situazioni legate a Biraghi e Dalbert. Entrambi i giocatori torneranno ai propri club di appartenenza e poi si deciderà il loro futuro. Škriniar, Brozovic, Lautaro: chi potrebbe finanzierà il mercato ... Leggi su sport.periodicodaily

