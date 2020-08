Gravi le condizioni per il barman del Billionaire di Briatore: in terapia intensiva e positivo al Covid (Di giovedì 27 agosto 2020) In queste ore si sono aggravate le condizioni di salute del barman del Billionaire di Briatore che è stato ricoverato all’ospedale di Sassari dopo aver contratto all’interno del locale il Coronavirus. Inizialmente l’uomo è stato sottoposto al flusso di ossigeno, ma è stato necessario intubarlo e trasferirlo in terapia intensiva a causa del peggioramento del suo stato di salute. Si tratta quindi di una notizia assolutamente vera e non una bufala come in molti potessero pensare. Il barman del Billionaire di Briatore ha il Covid: è in terapia intensiva Notizia confermata anche da TGCom. Sono giorni in cui non si fa altro che parlare del ... Leggi su bufale

Corea del Nord, Kim Jong-un torna in pubblico dopo voci su gravi condizioni di salute

#Usa Domenica scorsa la polizia ha sparato alle spalle di Jacob Blake di fronte ai suoi figli. Blake era disarmato…

#Salvini: Dov'è il famoso comitato contro le fake news nominato dal Governo? È gravissimo dire che ci sono bambini…

e ancora la ragazza tornata a Palermo da una vacanza a Malta e ricoverata in gravi condizioni. Peccato che la ragaz…

Ultime Notizie dalla rete : Gravi condizioni Investito mentre attraversa la via Emilia in bici, anziano in gravi condizioni RiminiToday Camion si ribalta a Castelnuovo Scrivia e prende fuoco

CASTELNUOVO SCRIVIA – Due squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute questo pomeriggio sulla strada provinciale 93. Intorno alle 17, infatti, un camion che trasportava ghiaia si è ribaltato e ha po ...

Coronavirus, a Napoli l’ultima vittima è un’insegnante di Fuorigrotta

Boom di contagi in Campania: un trend che negli ultimi giorni purtroppo non accenna a fermarsi. Cinque giovani, di età compresa tra i 20 e i 30 anni si sono presentati ieri al Cotugno con una polmoni ...

