Fiorentina: il programma delle amichevoli prestagionali (Di giovedì 27 agosto 2020) Come annunciato dal sito ufficiale, la Fiorentina ha reso noto il programma delle amichevoli prima dell’inizio del campionato: “Domenica 30/08/2020 – ORE: 19:30 ALLENAMENTO AMICHEVOLE (SENZA TERNA ARBITRALE UFFICIALE) Fiorentina PRIMAVERA vs Fiorentina Stadio Artemio Franchi a porte chiuse (chiuso anche ai media) Domenica 6/09/2020 – ORE: 19:30 GARA AMICHEVOLE (Terna Ufficiale) Fiorentina vs LUCCHESE (Serie C) Stadio Artemio Franchi a porte chiuse Domenica 13/09/2020 – ORE: 21:00 GARA AMICHEVOLE (Terna Ufficiale) Fiorentina vs REGGIANA (Serie B) Stadio Artemio Franchi a porte chiuse Tutte le partite saranno visibili sul territorio italiano attraverso il sito ufficiale della ... Leggi su alfredopedulla

C'è anche Riccardo Orsolini tra i 37 convocati dal ct dell'Italia Roberto Mancini per le prime due gare di Nations League in programma Venerdì 4 Settembre alle ore 20:45 (con diretta su Rai 1) a Firen ...

