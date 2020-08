F1, logo speciale in Belgio per ricordare Hubert (Di giovedì 27 agosto 2020) La Formula 1 e le categorie inferiori mostreranno un logo speciale nel corso del Gran Premio del Belgio in programma dal 28 al 30 agosto in memoria di Anthoine Hubert, il pilota francese scomparso il 31 agosto scorso nel corso della gara di F2 proprio a Spa in un tragico incidente per il quale il collega Juan Manuel Correa ha rischiato anche lui la vita.. Oltre al logo speciale, il numero 19, quello di Hubert, non potrà più essere utilizzato da alcun pilota nel campionato: “In ricordo della morte del pilota francese, la Formula 2 ha ufficialmente confermato che il numero 19 non sarà più utilizzato nel campionato. Invece, 19 sarà per sempre di Hubert, con il numero una parte prominente di un nuovo ... Leggi su sportface

"Pour Anthoine". Così la Fia ha deciso di comunicare tramite il suo profilo Twitter che la Formula 2 correrà il Gp del Belgio nel ricordo di Hubert, a cui dedicherà un logo speciale in sua memoria, cr ...

