Due giorni in crepaccio, 'salva perché ha evitato ipotermia' (Di giovedì 27 agosto 2020) AOSTA, 27 AGO - "L'essere illesa l'ha facilitata, perché se avesse avuto un trauma e perso conoscenza l'ipotermia si sarebbe manifestata in modo più evidente", invece "in qualche modo muovendosi, ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

MSF_ITALIA : ??BREAKING! Abbiamo appena dovuto evacuare dalla #SeaWatch4 uno dei sopravvissuti soccorsi due giorni fa. Si tratta… - ricpuglisi : Mi confermate che il governo non ha scoperto due giorni fa che le scuole DEVONO riaprire a settembre? - astro_paolo : Due giorni fa è stato l’ottavo anniversario della scomparsa di #NeilArmstrong. Ho aspettato a scriverne, indeciso s… - jinishandsome12 : @miujic Ho finito given da due giorni e sono emotivamente instabile dopo questo tweet?? - geminisdna : E non sono nemmeno passati due giorni, okay come faccio fino a domenica -