Coronavirus, proseguono i test negli aeroporto: ieri 12 positivi a Fiumicino e Ciampino (Di giovedì 27 agosto 2020) “Report dell’attivita’ negli aeroporti romani della giornata di ieri: presso lo scalo di Fiumicino sono stati individuati 10 nuovi positivi asintomatici e si tratta di nove residenti a Roma di rientro dai Paesi oggetto dell’ordinanza del ministero della Salute e un cittadino greco residente a Roma e di rientro da Atene. Sono 2 i casi positivi individuati all’aeroporto di Ciampino e si tratta di un cittadino residente a Varese di rientro dalla Grecia e un cittadino spagnolo proveniente dalla Spagna”. Lo comunica l’Unita’ di Crisi Covid-19 della Regione Lazio che fa sapere, inoltre, che “da inizio attivita’ i casi positivi asintomatici individuati attraverso l’utilizzo dei ... Leggi su meteoweb.eu

