Briatore Covid | si indaga sui furbi | ‘Nomi falsi per ballare al Billionaire’ (Di giovedì 27 agosto 2020) Il ‘Billionaire’ ed altri locali avrebbero ospitato molti ‘furbetti’. Ora indagano le autorità preposte. Aspetto connesso alla vicenda Briatore Covid. La vicenda Briatore Covid sta avendo delle inevitabili code polemiche. L’imprenditore piemontese si è ammalato di Coronavirus, nonostante abbia criticato anche in tempi recenti i provvedimenti intrapresi per arginare la diffusione del virus tramite l’azione … L'articolo Briatore Covid si indaga sui furbi ‘Nomi falsi per ballare al Billionaire’ è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

espressonline : + ESCLUSIVO ESPRESSO: Trattamento di favore per #Briatore al San Raffaele: niente reparto Covid per lui. Allarme tr… - stanzaselvaggia : Quello che non torna nella vicenda del ricovero di Briatore al San Raffaele. - Capezzone : Qualunque cosa (condivisibile o no) abbia detto in passato #Briatore, su qualsiasi tema (Covid incluso), quelli che… - isladecoco7 : RT @DavideRosato2: Quando Zingaretti risultò positivo al Covid 19, non mi pare che i sinistri fecero il casino che stanno facendo ora per B… - 366daniele : RT @MoriMrc: Ricapitolando. Briatore va in ospedale per una “prostatite”. Come da prassi viene fatto il tampone prima del ricovero e incide… -