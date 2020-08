Anticipazioni ‘Uomini e Donne’ del 27/08/20 (Di giovedì 27 agosto 2020) Si è appena conclusa la registrazione della prima puntata di Uomini e Donne. C’è stato un vero e proprio mix tra Trono Over e Trono Classico. Sono stati presentati i tronisti, due ragazzi e due ragazze. Eccovi le Anticipazioni direttamente da IlVicolodelleNews.it: Si è appena conclusa la prima registrazione di stagione di Uomini e Donne, che vedrà in puntata sia i protagonisti del Trono Over che quelli del Trono Classico. Lo studio è stato completamente rinnovato, il pubblico è stato situato dietro ai troni e dietro a Maria De Filippi. Nelle prime file siedono i corteggiatori e le corteggiatrici e dietro il pubblico. C’erano Giovanna Abate e Sammy Hassan che hanno avuto una fortissima discussione. Pamela Barretta e Enzo Capo che si sono scannati a parole. Gemma Galgani e Nicola ... Leggi su isaechia

