Vertice scuola si chiude con un nulla di fatto. Resta nodo trasporti (Di mercoledì 26 agosto 2020) (Teleborsa) – Si chiude con un sostanziale nulla di fatto il Vertice sulla scuola, convocato per la tarda mattinata per dare una risposta alle questioni irrisolte, come quella dei trasporti e dell’uso di mascherine in classe. All’incontro i ministri dell’Istruzione Lucia Azzolina, dei trasporti Paola De Micheli, della Salute Roberto Speranza e degli Affari regionali Francesco Boccia. Presenti anche il presidente della Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini, il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, il commissario straordinario all’emergenza Domenico Arcuri ed il coordinatore del Comitato tecnico scientifico, Agostino Miozzo. Fra tutti, il tema del trasporto scolastico Resta il principale nodo ... Leggi su quifinanza

