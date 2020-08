UFFICIALE Nicola non è più l’allenatore della squadra: il comunicato (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il Genoa ha comunicato che Davide Nicola è stato sollevato dall’incarico di allenatore Attraverso un comunicato UFFICIALE, il Genoa ha annunciato che Davide Nicola non è più l’allenatore della squadra rossoblù. «Il Genoa Cfc comunica che Davide Nicola non è più l’allenatore della prima squadra. Al tecnico e al suo staff vanno i ringraziamenti del presidente Enrico Preziosi per la dedizione e l’impegno che hanno permesso di raggiungere al termine della stagione l’obiettivo indicato». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

