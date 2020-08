Terza corsia: procedono rapidamente il lavori sul tratto Alvisopoli-Portogruaro (Di mercoledì 26 agosto 2020) 22 luglio 2020 Stato avanzamento lavori nei cantieri per la III corsia; I sub lotto del II lotto. Cavalcavia Casermette © Simone FerraroAperto nei primi mesi del 2019, il cantiere del primo sub lotto (da Alvisopoli a Portogruaro) del secondo lotto (Alvisopoli – Quarto d’Altino) dell’autostrada A4, dove si sta costruendo la Terza corsia, procede celermente. Nella seconda metà del 2020, oltre alla Terza corsia, cominceranno i lavori di 24 nuove opere, ovvero 8 sottopassi, 8 scatolari per la raccolta delle acque, 5 cavalcavia (tra cui il nuovo Nodo di Portogruaro, opera principale del sub lotto) e 3 ponti. A ciò si aggiunge la realizzazione del canale di gronda ... Leggi su udine20

Ultime Notizie dalla rete : Terza corsia L'INTERVISTA Il suo sì alla terza corsia, Paolo Calcinaro, l'aveva espresso Corriere Adriatico Ciclabile in viale Monza: la città è ancora deserta ma il traffico è già in tilt

Sono iniziati i lavori per la realizzazione della pista ciclabile in viale Monza che collegherà il centro con Sesto San Giovanni per 4,3 chilometri e il traffico in tilt. Ieri mattina, con la città an ...

CGIL CISL UIL disegnano "Le Marche di domani"

7' di lettura 26/08/2020 - CGIL CISL UIL delle Marche sottopongono con un documento all’attenzione dei candidati Presidenti e alle rispettive forze politiche per le prossime elezioni, le priorità del ...

