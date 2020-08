Rassegna stampa di mercoledì 26 agosto: le prime pagine dei quotidiani (Di mercoledì 26 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCronaca, attualità, politica, sport e cultura. Tutto sulle prime pagine dei quotidiani in edicola oggi, mercoledì 26 agosto. Sfoglia la gallery a cura di Anteprima24. See image gallery at anteprima24.it L'articolo Rassegna stampa di mercoledì 26 agosto: le prime pagine dei quotidiani proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

RASSEGNA STAMPA Cronache TV Mirabilia: oltre 100 spettacoli di circo, danza, teatro, musica

«Le città che ospiteranno Mirabilia Light si sono mobilitate in modo eccezionale: sia Busca, che ha partecipato al progetto negli anni scorsi, sia Cuneo che lo ospita per la prima volta. I bar in via ...

Festival Pianistico, cambio di programma Giuseppe Albanese sostituisce Bacchetti

Nell’anteprima del 26 agosto al Lazzaretto di Bergamo Giuseppe Albanese si esibirà al posto di Andrea Bacchetti che ha avuto problemi di salute improvvisi. Modifiche di programma per l’anteprima del F ...

