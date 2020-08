L’indiscrezione: Raiola in arrivo nel ritiro del Napoli (Di mercoledì 26 agosto 2020) Mino Raiola in arrivo nel ritiro del Napoli a Castel di Sangro. L’agente saluterà i suoi assistiti ed è possibile che approfondisca alcuni temi di mercato, soprattutto in uscita. Si cercherà di capire se esistono margini per una trattativa relativa all’uscita di Lozano arrivato un anno fa per 49 milioni (commissioni comprese). Non ci sono, invece, novità su Bernardeschi che da poco è entrato nella scuderia di Raiola. Foto: L’Equipe L'articolo L’indiscrezione: Raiola in arrivo nel ritiro del Napoli proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

