L'Atalanta torna alla carica per Miranchuk. Superata una milanese (Di mercoledì 26 agosto 2020) L'Atalanta è pronta a tornare alla carica per Miranchuk, talento della Lokomotiv Mosca. Secondo Sky Sport, i bergamaschi avrebbero fatto una nuova offerta al club russo per tentare di strappare il centrocampista. Sul giocatore, nelle ultime settimane, si registrava l'interesse del Milan che adesso sembra aver accantonato l'idea Aleksey Miranchuk. caption id="attachment 1007795" align="alignnone" width="819" Miranchuck, Getty Images/caption L'Atalanta torna alla carica per Miranchuk. Superata una milanese

