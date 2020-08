Immortal Realms: Vampire Wars, disponibili nuovi screen della versione per Nintendo Switch (Di mercoledì 26 agosto 2020) Kalypso Media ha recentemente pubblicato dei nuovi screen della versione per Nintendo Switch di Immortal Realms: Vampire Wars Immortal Realms: Vampire Wars è un avvincente gioco di strategia che combina la gestione di un impero e il combattimento a turni. Il titolo è ambientato in un mondo mitico pieno di orrori e vi permetterà di controllare diverse fazioni di vampiri assetati di sangue. Ormai manca pochissimo all’uscita del gioco e per l’occasione il publisher e gli sviluppatori hanno deciso di offrire ai giocatori qualcosa per sopportare meglio l’attesa. Recentemente infatti Kalypso Media ha pubblicato dei ... Leggi su tuttotek

tuttoteKit : Immortal Realms: Vampire Wars, disponibili nuovi screen della versione per Nintendo Switch… - cellicom : Immortal Realms: Vampire Wars, ecco nuove immagini – - Console_Tribe : Immortal Realms: Vampire Wars, nuove immagini mostra la versione Nintendo Switch - - IGNitalia : Kalypso Media e Palindrome Interactive hanno pubblicato nuove immagini per la versione Nintendo Switch di Immortal… - Nextplayer_it : Immortal Realms: Vampire Wars si mostra in nuove immagini per Nintendo Switch -