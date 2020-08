Il San Raffaele conferma: Flavio Briatore è positivo al Coronavirus (Di mercoledì 26 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (26 agosto)La conferma è arrivata nel primo pomeriggio di oggi, 26 agosto, dall’ospedale San Raffaele di Milano, dove Flavio Briatore è ricoverato da lunedì scorso: l’imprenditore 70enne è positivo al Coronavirus. A fugare ogni dubbio è stato un comunicato stampa diffuso dalla struttura. Stando alla nota pubblicata dal San Raffaele, Briatore si era recato nella struttura ospedaliera per una patologia differente dalla Covid-19. In un secondo momento, dopo essere stato sottoposto a un tampone, ne è stata rilevata la positività al Coronavirus. Briatore, che si trova ora in isolamento, in un’intervista ... Leggi su open.online

