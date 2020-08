Ghiacciaio dei Forni, regresso frontale di 2 km negli ultimi 150 anni (Di mercoledì 26 agosto 2020) Roma, 26 ago. (Adnkronos) - Una perdita di spessore di circa un metro l'anno e un ingente ritiro di 500 metri tra il 1925 e il 2020 (5 metri l'anno) caratterizzano il Ghiacciaio della Sforzellina, mentre il Ghiacciaio dei Forni, il secondo più grande in Italia per superficie, riporta un regresso frontale di 2 km negli ultimi 150 anni, passando dai 13,2 km di superficie del 1981 agli 11 km attuali. È il risultato del monitoraggio effettuato nella terza tappa della Carovana dei ghiacciai di Legambiente sui due ghiacciai Sforzellina e dei Forni, entrambi sul territorio lombardo. La Carovana dei ghiacciai è la nuova campagna di Legambiente, realizzata con il supporto del Comitato Glaciologico Italiano (Cgi) e con ... Leggi su liberoquotidiano

Adnkronos : Ghiacciaio dei Forni, regresso frontale di 2 km negli ultimi 150 anni - ale_macina : RT @ansa_ambiente: Secondo le rilevazioni effettuate dalla Carovana dei Ghiacciai, la campagna di @Legambiente partita il 17 agosto, la sup… - PrimalpeCanzo : RT @MarzioMarzorati: Interviene il #parcodellostelvio alla conferenza stampa della prima #CarovanadeiGhiacciai promossa da @Legambiente e C… - LegambienteProg : RT @MarzioMarzorati: Interviene il #parcodellostelvio alla conferenza stampa della prima #CarovanadeiGhiacciai promossa da @Legambiente e C… - arcocielo : RT @ansa_ambiente: Secondo le rilevazioni effettuate dalla Carovana dei Ghiacciai, la campagna di @Legambiente partita il 17 agosto, la sup… -

Ultime Notizie dalla rete : Ghiacciaio dei

Adnkronos

mentre il ghiacciaio dei Forni, il secondo più grande in Italia per superficie, riporta un regresso frontale di 2 km negli ultimi 150 anni, passando dai 13,2 km di superficie del 1981 agli 11 km ...Roma, 26 ago. (askanews) - Il ghiacciaio della Sforzellina, il primo dei due ad essere stato osservato lo scorso 23 agosto dalla Carovana dei ghiacciai, è tra i più importanti per quanto riguarda la c ...