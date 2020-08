Federico Fashion Style sul traghetto con la febbre (e nessuno ha controllato) (Di mercoledì 26 agosto 2020) Federico Fashion Style, il parrucchiere dei vip, è uno dei tanti personaggi famosi che si è ammalato di COVID-19. Presenta dei sintomi come febbre, tosse, dolori muscolari e articolari e muscolari. E non sente né odori né sapori. Spiega ad Agorà Rai di essere partito dalla Sardegna con la febbre, anche se aveva fatto un test sierologico risultato negativo, e di non essere stato controllato: “Ho fatto il test sierologico in Sardegna perchè non mi sentivo bene, avevo un po’ di febbre ma è risultato negativo. Ma la febbre una volta arrivato a Roma continuava e ho fatto subito il tampone che è risultato positivo”. Il parrucchiere spiega di non aver frequentato discoteche perché ... Leggi su nextquotidiano

