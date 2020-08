Ciclismo. Europei di Plouay, trionfo di Elisa Balsamo tra le Under 23 (Di mercoledì 26 agosto 2020) Prima medaglia d'oro per l'Italia nella rassegna continentale che si sta svolgendo a Plouay, in Francia. Dopo i due bronzi nelle crono jr della prima giornata con Lorenzo Milesi e Carlotta Cipressi, ... Leggi su gazzetta

