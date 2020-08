Boom di casi nelle ultime 24 ore: 162 nel Lazio (121 solo a Roma) e 161 in Toscana. La causa? I rientri (Di mercoledì 26 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (26 agosto)Aumentano i casi di Coronavirus in Italia – sono +1.367 nelle ultime 24 ore – e tra le regioni più colpite, subito dopo la Lombardia, spiccano la Toscana e il Lazio che hanno registrato rispettivamente +161 e +162 nuovi casi di positività al virus rispetto a ieri. La maggior parte è legata ai rientri dopo le ferie. Toscana L’aumento di casi in Toscana può essere attribuito in gran parte ai ritorni dalle ferie: dei 161 casi registrati da ieri, ben 102 sono di persone che rientravano da fuori – 82 dall’estero e 21 da altre regioni. Tra gli 81 rientri dall’estero, ... Leggi su open.online

