Barcellona, l’ex vicepresidente: “Messi non andrà via, bisogna trovare soluzioni” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Jordi Mestre ha rilasciato alcune significative dichiarazioni in merito al possibile addio di Lionel Messi dal Barcellona, il quale attualmente sembra inevitabile. Non è della stessa opinione l’ex vicepresidente del club catalano, come dimostra il pensiero esplicitato ai microfoni di ‘Catalunya Radio’: “Ora bisogna sentirsi, parlare, trovare soluzioni. Il futuro del Barça passa da Messi e penso che che ci sia la possibilità di ricucire. Ha dato tanto al club, ma anche il club gli ha dato tanto, da quando aveva 13 anni. bisogna sedersi con l’animo di chi vuole cercare soluzioni e non conflitti. Credo che non abbiamo ancora visto Messi giocare per l’ultima volta con la maglia del Barça“. Leggi su sportface

Sport_Mediaset : L'ex agente è sicuro: 'Leo ha già scelto, andrà all'#Inter'. Josep Maria #Minguella, procuratore di #Messi nei prim… - RaiSport : #Calcio, l'ex agente di #Messi: 'Andrà all'#Inter' ? #Minguella: 'Il #Barça deve totalmente ripensare la sua situaz… - teo_acm : RT @sportface2016: #Barcellona, l'ex vicepresidente sentenzia sul caso #Messi - sportface2016 : #Barcellona, l'ex vicepresidente sentenzia sul caso #Messi - MomentiCalcio : #Messi, addio al #Barcellona. L'ex vicepresidente: 'Devono sedersi e parlare, non credo andrà via -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona l’ex L’ex ambasciatore d’Archirafi: «Scelta obbligata. Sofia sbaglia a restare» Corriere della Sera