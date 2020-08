Baby K: “l’effetto miliardo di visualizzazioni” e la “sorpresa” Chiara Ferragni (Di mercoledì 26 agosto 2020) Baby K torna a far notizia per alcune rivelazioni inedite fatte durante una recente intervista a Rudy Zerbi a Radio Deejay. Un’estate piena di successi quella della cantante, che ha raggiunto l’astronomica cifra di un miliardo di visualizzazioni sul suo canale Youtube. A questo traguardo si è aggiunto nelle scorse settimane anche quello del disco … L'articolo Baby K: “l’effetto miliardo di visualizzazioni” e la “sorpresa” Chiara Ferragni proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

everyxtimee : RT @weedandLouisT: Freddie che è la fotocopia di baby Lou: Io che piango internamente per l'effetto Tomlinson - Shverlock : @melaniesjj yes baby è questo l'effetto che faccio di solito alle persone mwah - illalwaysneedya : RT @weedandLouisT: Freddie che è la fotocopia di baby Lou: Io che piango internamente per l'effetto Tomlinson - chiaraxLS : RT @weedandLouisT: Freddie che è la fotocopia di baby Lou: Io che piango internamente per l'effetto Tomlinson - Hopingforthebe3 : RT @weedandLouisT: Freddie che è la fotocopia di baby Lou: Io che piango internamente per l'effetto Tomlinson -