Autopsia Gioele, medico legale consulente della famiglia: “Resti compromessi, presenti morsi di animali selvatici” (Di mercoledì 26 agosto 2020) “I resti del cadavere sono abbastanza compromessi. Ci sono lesioni da macro fauna, cioè morsi di animali selvatici. C’è del terriccio che è stato analizzato e prelevato. Non si può dire ancora dove il bambino è morto e capire se è stato morso prima o dopo la morte. Sono valutazioni che si faranno concatenando i vari risultati”. Così il medico legale Giuseppina Certo consulente della famiglia Mondello che ha partecipato all’Autopsia a Messina. “Abbiamo acquisito dei dati – aggiunge – mancano gli arti e parti di tessuti. Allo stato non è possibile ricavare elementi utili se non da tutti i fattori che potranno emergere dall’indagine ... Leggi su ilfattoquotidiano

