Antonella Elia al GF vip, ex concorrenti insinuano: “Lei e Signorini erano d’accordo” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Questo articolo Antonella Elia al GF vip, ex concorrenti insinuano: “Lei e Signorini erano d’accordo” . Antonella Elia sarà opinionista al GF vip 5; un ex inquilino della casa insinua che lei e Alfonso Signorini fossero d’accordo fin dall’inizio. Antonella Elia avrà un nuovo ruolo nel GF vip 5; la showgirl sarà la nuova opinionista della trasmissione, accanto a Pupo, prendendo il posto di Wanda Nara. La moglie di Icardi non … Leggi su youmovies

JustRiccard0 : quando un patrick ray pugliese e una antonella elia qualsiasi ti smascherano e addirittura vieni appellato “strateg… - blogtivvu : “Lei è una protetta”: Grande Fratello Vip 5, Antonella Elia criticata da un altro ex concorrente che accusa pure Al… - Samanta57629627 : @ValeriaMariniVM @hotelsporting Ma che dici che bellezza hai tu valeria, la bellezza c'è la Antonella elia???????? - TRASHPERSON18 : GARA 1 Anna Pettinelli TI VIP 2 Antonella Elia TI 7 Katia Fanelli TI 6 ??Passa solo uno?? - TRASHPERSON18 : Passa Antonella Elia -