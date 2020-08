Alessandro Gassman: “Al ristorante mi hanno misurato la febbre, avevo 34, praticamente morto… Ma ‘ste macchinette sulla fronte funzionano, sì?” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Da quando è scoppiata la pandemia, la piccola “pistola” misura febbre è ovunque: in aeroporto, al supermercato, al ristorante e in tutti i luoghi, dove è previsto dal Dpcm. Una delle condizioni per accedere in questi posti è, appunto, non avere la temperatura che superi i 37.5 gradi. Una delle particolarità del Covid-19, infatti, è che si manifesta subito con la febbre. Sui social però si è messo sempre in discussione questo metodo di misurazione della temperatura corporea, addirittura c’è chi ha sottolineato come queste piccole pistole laser non siano poi così attendibili. A dare manforte a questa teoria ci ha pensato l’attore e regista Alessandro Gassman, figlio dell’indimenticato Vittorio. “Ieri ... Leggi su ilfattoquotidiano

Noovyis : (Alessandro Gassman: “Al ristorante mi hanno misurato la febbre, avevo 34, praticamente morto… Ma ‘ste macchinette… - H4BITTT : sto guardando 'i bastardi di pizzofalcone' e sento la crush per alessandro gassman pronta a partire - GiuseppinaInfra : Il film “Croce e delizia” è gracilino ma Alessandro Gassman, Fabrizio Bentivoglio e Jasmine Trinca sono dei grandissimi attori - ConcettaTrivie1 : @GassmanGassmann ieri ho visto per la prima volta Mio fratello rincorre i dinosauri. Bello, empatico, grande Alessandro Gassman. - ssalerno2 : RT @GassmanGassmann: Alessandro Gassman: «Mio padre e la ebraicità nascosta» - -

Ultime Notizie dalla rete : Alessandro Gassman Alessandro Gassman: «Mio padre e la ebraicità nascosta» Corriere della Sera Bruno ritorna al crimine durante la sosta a Riccione

Massimiliano Bruno, attore, regista e sceneggiatore, è tornato a Riccione per godersi le vacanze. Lunedì sera, prima della proiezione del film Non ci resta che il crimine, a Cinema in Giardino, ha dat ...

Discoteche chiuse. I giovani: “colpa nostra”

Secondo i dati comunicati dal Ministero della Salute sono in forte crescita le nuove positività da coronavirus in Italia, e con esse i ricoveri ospedalieri e il ricorso alle terapie intensive. Tra le ...

Massimiliano Bruno, attore, regista e sceneggiatore, è tornato a Riccione per godersi le vacanze. Lunedì sera, prima della proiezione del film Non ci resta che il crimine, a Cinema in Giardino, ha dat ...Secondo i dati comunicati dal Ministero della Salute sono in forte crescita le nuove positività da coronavirus in Italia, e con esse i ricoveri ospedalieri e il ricorso alle terapie intensive. Tra le ...