Aereo da turismo perde quota e precipita: morte due persone (Di mercoledì 26 agosto 2020) . Sul posto mezzi di soccorso ma nulla da fare per le due vittime Un Aereo da turismo è precipitato nelle campagne di Contrada Murata a Cassano allo Jonio (Cosenza). Sul velivolo erano a bordo due 66enni che purtroppo hanno perso la vita nell’impatto. Sul posto … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Un aereo da turismo è precipitato nelle campagne di Contrada Murata a Cassano allo Jonio (Cosenza). Sul velivolo erano a bordo due 66enni che purtroppo hanno perso la vita nell'impatto. Sul posto sono ...